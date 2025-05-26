Поиск

Генпрокуроры РФ и Камбоджи подписали программу сотрудничества на 2025-2026 гг

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов и его камбоджийская коллега Чеа Леанг подписали программу сотрудничества между ведомствами, передает корреспондент "Интерфакса".

"Убежден, что подписание сегодня нашего соглашения, программы сотрудничества на 2025-2026 годы, станет очередным шагом в продвижении нашего профессионального мастерства", - сказал Краснов на встрече с Леанг.

Он сообщил, что уже в этом году в рамках первого программного мероприятия прокуратуры двух стран будут рассматривать возможности генеративного искусственного интеллекта применительно к работе прокуроров.

"Другим приоритетным направлением нашего взаимодействия я вижу сотрудничество в образовательной сфере", - сказал генпрокурор.

По его словам, в ведомственном университете Генпрокуратуры РФ имеется возможность обучения по пятилетней программе студентов из Камбоджи.

"Если они не владеют русским языком, предусмотрено соответствующее годичное бесплатное обучение. В случае вашей заинтересованности хочу вам предложить подобрать студентов из Камбоджи, которые желают получить образование в России, и направить нам соответствующие заявки", - сказал Краснов.


Генпрокуратура РФ Камбоджа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Из-за ограничений были отменены рейсы Turkish Airlines в Москву

Из-за ограничений были отменены рейсы Turkish Airlines в Москву

Обществознание с 2026 года будет преподаваться для 9-11-х классов

Обществознание с 2026 года будет преподаваться для 9-11-х классов

Мединский встретился с главой МИД Турции в Москве

В РФ могут освободить от экзаменов по русскому языку иностранцев, приезжающих работать по правительственной квоте

Кабмин РФ предложил увеличить штрафы за неисполнение обязательств по воспитанию детей

Кабмин РФ предложил увеличить штрафы за неисполнение обязательств по воспитанию детей

РФ и Сербия продлили контракт на поставки 6,1 млн куб. м в сутки газа до октября

Мэр Москвы сообщил о сбитом беспилотнике

Ограничена работа аэропортов "Домодедово" и "Жуковский"

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в причастности к поджогу недвижимости премьера Британии

В Кремле заявили об ударах по украинским военным целям в ответ на обстрелы мирных объектов в РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6426 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });