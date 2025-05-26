Генпрокуроры РФ и Камбоджи подписали программу сотрудничества на 2025-2026 гг

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов и его камбоджийская коллега Чеа Леанг подписали программу сотрудничества между ведомствами, передает корреспондент "Интерфакса".

"Убежден, что подписание сегодня нашего соглашения, программы сотрудничества на 2025-2026 годы, станет очередным шагом в продвижении нашего профессионального мастерства", - сказал Краснов на встрече с Леанг.

Он сообщил, что уже в этом году в рамках первого программного мероприятия прокуратуры двух стран будут рассматривать возможности генеративного искусственного интеллекта применительно к работе прокуроров.

"Другим приоритетным направлением нашего взаимодействия я вижу сотрудничество в образовательной сфере", - сказал генпрокурор.

По его словам, в ведомственном университете Генпрокуратуры РФ имеется возможность обучения по пятилетней программе студентов из Камбоджи.

"Если они не владеют русским языком, предусмотрено соответствующее годичное бесплатное обучение. В случае вашей заинтересованности хочу вам предложить подобрать студентов из Камбоджи, которые желают получить образование в России, и направить нам соответствующие заявки", - сказал Краснов.



