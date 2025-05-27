Генпрокурор РФ встретился с королем Камбоджи

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с королем Камбоджи отметил, что контакты между правоохранительными органами двух стран развиваются продуктивно, пообещал развивать их.

"Продуктивно развиваются контакты в правоохранительной сфере. Современные угрозы, такие как транснациональная, в том числе цифровая, преступность, терроризм, коррупция требуют консолидированного и своевременного ответа со стороны компетентных органов всех стран", - заявил Краснов.

Генпрокурор РФ сообщил, что в ходе его визита подписаны меморандум с Минюстом и программа сотрудничества с Генпрокуратурой при Верховном Суде Королевства Камбоджи.

"Эти документы позволят нам на постоянной основе взаимодействовать в различных взаимовыгодных формах, включая обмен опытом и совместные научно-образовательные мероприятия", - сказал Краснов.

Он подчеркнул, что приложит все усилия для продолжения конструктивного взаимодействия в правоохранительной сфере между двумя странами.