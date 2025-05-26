Лавров заявил, что РФ будет помогать странам Африки в укреплении обороноспособности

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжит содействовать укреплению обороноспособности стран Африки, обеспечению их продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем и далее оказывать содействие заинтересованным африканским странам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Лавров в понедельник на торжественном приеме, приуроченном ко Дню Африки.

Министр также констатировал устойчивое развитие торгово-экономических связей РФ с африканскими странами, отметив, что "в прошлом году товарооборот между Россией и Африкой превысил $27,7 млрд".

"Ясно, что с учетом имеющегося у нас потенциала это далеко не предел", - заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, "одной из наиболее динамичных областей российско-африканского взаимодействия традиционно является образование".

"На сегодняшний день в наших высших учебных заведениях обучаются свыше 32 тысяч африканских студентов", - сообщил Лавров, отметив, что между Россией и Африкой "интенсифицируется совместная работа в таких важных сферах, как здравоохранение, борьба с эпидемиями, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций".