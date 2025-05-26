Минсельхоз обдумает изменение условий финансирования и локализации градобойных служб

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Федеральный Минсельхоз проработает вопрос об изменении условий финансирования и локализации градобойных служб, сказал на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах замглавы ведомства Андрей Разин.

Так он отреагировал на предложение министра сельского хозяйства Ставрополья Сергея Измалкова.

"С чем мы сталкиваемся? Есть служба, сотрудники, пушки, изделия. Но стреляет она только в том случае, если регион выделяет средства на это, то есть в рамках ФЗ №44 (Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - ИФ). То есть стрелок видит, что идет туча, но стреляет только тогда, когда я за это заплачу", - заявил Измалков.

"Давайте проработаем. Как инициатива региона (изменить ситуацию - ИФ) совершенно точно поддерживается. Дальше будем выходить на коллег, на площадку аппарата правительства для того, чтобы посмотреть, как мы можем эту задачу совместными усилиями решить", - отметил Разин.

Глава Минсельхоза Ставрополья также обратил внимание на проблемы, связанные с неактуальной локализацией градобойных служб. "У нас 44 пункта воздействия по краю. Но сегодня география этих аномальных процессов более широко шагнула, чем это было 30-40 лет назад, когда эти пушки, условно говоря, устанавливались. На сегодня в Нефтекумском округе выпадает град и очень серьезный, а пушки сконцентрированы на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Мне кажется, (по этому факту - ИФ) нужно повзаимодействовать более плотно с Росгидрометом", - сказал Измалков.

Разин подтвердил, что "град сейчас идет в таких регионах, где он традиционно не был". И это является поводом для реакции федерального центра, считает он.