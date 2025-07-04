Поиск

В 2024 году в России зафиксирован максимум опасных гидрометеорологических явлений за 17 лет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Количество опасных гидрометеорологических явлений, зарегистрированных на территории России в 2024 году, стало максимальным за 17 лет наблюдений, сообщается в "Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2024 год" Росгидромета.

"В целом по территории РФ было зарегистрировано 1234 опасных гидрометеорологических явления (ОЯ), что является максимальным значением за длительный период наблюдений, из которых 493 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения", - говорится в документе.

Наибольший ущерб хозяйству страны причинили сильные осадки (снег, дождь, ливень), мощный ветер, град, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность, сохранявшаяся в ряде регионов на протяжении нескольких месяцев в период с апреля по октябрь.

По отношению к 2023 году количество опасных явлений увеличилось: сильных осадков на 19%; сильного ветра на 4%; сильной жары и аномально жаркой погоды на 24%; сильного гололеда на 48%. Уменьшилось только количество случаев града на 17%, заморозков на 5%, метелей и аномально холодной погоды на 42%.

Минувший год в России был в целом очень тёплым. Среднегодовые температуры воздуха в среднем по РФ была на 1,21 градуса Цельсия выше нормы: "Температуры выше климатической нормы наблюдались практически всюду на всей территории страны. Из сезонов в целом по России наибольшие превышения температуры над нормой были отмечены летом и осенью".

Осадки в 2024 году в целом по России составили 101% нормы. Наблюдался контраст выпадения осадков: в европейской части России преобладал дефицит осадков (93% нормы, особенно сильный недостаток их наблюдался в ЮФО), а на азиатской части России - избыток осадков (106% нормы, особенно значительный в СФО).

Росгидромет ЮФО СФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дамбу открыли в Петербурге после шторма

Дамбу открыли в Петербурге после шторма

В Нальчике сотрудник ДПС ранен в результате нападения

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии "Днепровская"

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.

В Сбербанке прогнозируют снижение ставки ЦБ к концу года до 15-16%

Экологический ущерб от деятельности ЮГК оценен в 6 млрд рублей

Экологический ущерб от деятельности ЮГК оценен в 6 млрд рублей
Военная операция на Украине

Источник сообщил об очередном санитарном обмене ранеными между РФ и Украиной

Минтранс предложил отложить требование оснащать новые самолеты видеокамерами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6665 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });