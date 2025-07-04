В 2024 году в России зафиксирован максимум опасных гидрометеорологических явлений за 17 лет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Количество опасных гидрометеорологических явлений, зарегистрированных на территории России в 2024 году, стало максимальным за 17 лет наблюдений, сообщается в "Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2024 год" Росгидромета.

"В целом по территории РФ было зарегистрировано 1234 опасных гидрометеорологических явления (ОЯ), что является максимальным значением за длительный период наблюдений, из которых 493 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения", - говорится в документе.

Наибольший ущерб хозяйству страны причинили сильные осадки (снег, дождь, ливень), мощный ветер, град, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность, сохранявшаяся в ряде регионов на протяжении нескольких месяцев в период с апреля по октябрь.

По отношению к 2023 году количество опасных явлений увеличилось: сильных осадков на 19%; сильного ветра на 4%; сильной жары и аномально жаркой погоды на 24%; сильного гололеда на 48%. Уменьшилось только количество случаев града на 17%, заморозков на 5%, метелей и аномально холодной погоды на 42%.

Минувший год в России был в целом очень тёплым. Среднегодовые температуры воздуха в среднем по РФ была на 1,21 градуса Цельсия выше нормы: "Температуры выше климатической нормы наблюдались практически всюду на всей территории страны. Из сезонов в целом по России наибольшие превышения температуры над нормой были отмечены летом и осенью".

Осадки в 2024 году в целом по России составили 101% нормы. Наблюдался контраст выпадения осадков: в европейской части России преобладал дефицит осадков (93% нормы, особенно сильный недостаток их наблюдался в ЮФО), а на азиатской части России - избыток осадков (106% нормы, особенно значительный в СФО).