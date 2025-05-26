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Законопроект о защите религиозных символов внесут в Госдуму на этой неделе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На этой неделе в Госдуму должны внести законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, сообщил журналистам председатель палаты Вячеслав Володин.

"Прорабатывает инициативу заместитель председателя ГД Анна Кузнецова, ожидаем внесения законопроекта на этой неделе", - сказал он.

Изменить предлагается федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях".

24 мая Володин написал в Telegram о работе над этим проектом.

"Готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, - об обязательном использовании их как неотъемлемой части изображений культовых зданий: в СМИ; в интернете; при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг; в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах; в объявлениях; на вывесках; в рекламе, - сообщил он. - Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране".

По его словам, депутатам поступают обращения о том, что "на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение". "Подобные факты вызывают возмущение", - написал Володин.

Анна Кузнецова Вячеслав Володин Госдума
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