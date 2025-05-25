В Думе подготовят проект закона об обязательном изображении культовых зданий с религиозными символами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законопроекта, который позволит исключить случаи, когда на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, в СМИ, на сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение.

"Готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, - об обязательном использовании их как неотъемлемой части изображений культовых зданий: в СМИ; в интернете; при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг; в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах; в объявлениях; на вывесках; в рекламе", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его мнению, "такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране".

Володин сообщил о поступающей в обращениях информации о том, что "на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение".

"Подобные факты вызывают возмущение", - написал Володин.