Законопроект о защите религиозных символов принят в I чтении

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.

Законопроект № 926231-8 в конце мая в палату внесла большая группа депутатов.

Они предлагают изменить статью 3 закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", дополнив ее пунктом: "6.1. Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов не допускается в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту инициативу, отметил, что "такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране".

Володин сообщил о поступающей в обращениях информации о том, что "на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение". "Подобные факты вызывают возмущение", - отметил он.