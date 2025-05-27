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Глава управления капстроительства Бурятии задержан по делу о ремонте театра

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении начальника управления капитального строительства правительства Бурятии, который подозревается в превышении полномочий при реконструкции театра кукол в рамках нацпроекта "Культура".

Региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в марте 2022 года был заключен госконтракт с коммерческой организацией, которая должна была реконструировать здание в центре Улан-Удэ под размещение театра "Ульгэр". Сумма контракта составляла более 571 млн рублей.

"В декабре 2024 года на основании дополнительного соглашения цена контракта изменена и составила более 888 млн рублей. Подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса утвердил новую смету, в которую была включена поставка оборудования", - говорится в сообщении СУ СКР.

Отмечается, что поставка этого же оборудования на объект реконструкции была предусмотрена другим государственным контрактом.

Прокуратура республики уточняет, что изменение в соглашении "позволило обойти определенный региональным законодательством 50% лимит выдачи авансовых платежей по контракту".

"В результате этого на счет организации, впоследствии не выполнившей свои обязательства, из федерального и регионального бюджетов перечислено свыше 48 млн рублей", - сообщает надзорное ведомство.

Возбуждено уголовное дело 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности). Преступление выявлено прокуратурой Советского района Улан-Удэ в рамках надзорного сопровождения реализации нацпроекта "Культура" при реконструкции театра кукол.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. По месту жительства начальника управления проведены обыски.

Улан-Удэ Бурятия
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