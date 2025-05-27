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Кабмин РФ утвердил "дорожную карту" реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Как говорится в официальной публикации пресс-службы кабинета министров, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время стратсессии, посвящённой развитию отрасли связи.

План мероприятий состоит из девяти разделов: "Развитие инфраструктуры связи"; "Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развёртывании инфраструктуры связи"; "Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи"; "Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования"; "Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи"; "Радиочастотное обеспечение отрасли связи"; "Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры связи"; "Подготовка кадров для отрасли связи", а также "Международное сотрудничество в сфере связи".

В целом план содержит 45 мероприятий. Он ориентирован на построение современной и защищённой телекоммуникационной инфраструктуры, освоение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала отрасли связи.

Мишустин пояснил, что речь в том числе идёт о внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах. Это, по словам премьера, позволит обеспечить пользователей доступным и стабильным высокоскоростным интернетом, организовать современные мобильные сети даже в небольших населённых пунктах, сделать так, чтобы качество сервисов было достойным по всей стране.

Стратегию развития отрасли связи до 2035 года правительство утвердило в ноябре 2023 года. Разработка стратегии проходила при участии крупнейших операторов связи, отечественных производителей телеком-оборудования, разработчиков программного обеспечения и средств защиты информации, научных и образовательных организаций, отраслевых ассоциаций.

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