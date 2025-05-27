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Туроператоры заметили рост бронирований летнего отдыха в Анапе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы стали активнее бронировать на лето отели высокого уровня в Анапе, благодаря чему спрос на отдых в Краснодарском крае постепенно стабилизируется, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Спрос на летний отдых в Краснодарском крае отличается в этом году большой нестабильностью. На него долгое время влияла неопределенность с Анапой и общий информационный фон. Однако сейчас бронирования начали подрастать, особенно в качественных отелях с хорошей инфраструктурой", - сказали в объединении.

По данным статистики бронирований сервиса Travelline, если в бюджетном сегменте размещения в Анапе продажи упали более чем на 50%, то бронирования в отелях высокого уровня лишь на 2% ниже, чем в то же время год назад.

"Ситуация выравнивается. Продажи летних туров в Анапу растут: в мае было сделано на 14% больше бронирований, чем в апреле", - подтвердила коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.

По ее словам, наибольшим спросом пользуются отели, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". Разные объекты размещения предлагают скидки от 15% до 55%.

Как отметила Булах, туристы следят за акциями и перебронируют отели по более выгодным ценам, покупая туры в те же объекты, куда планировали поехать или, например, в гостиницы более высокого уровня.

В РСТ уточнили, что благодаря росту бронирований гостиниц Анапы стабилизируется ситуация во всем Краснодарском крае.

Так, по данным агрегатора туров "Слетать.ру", регион увеличил темпы бронирования - с начала мая бронирований на июнь-август было на 34,6% больше, чем в апреле. Сейчас регион занимает первое место среди самых популярных летних направлений по России с долей почти 40% от общего объема продаж, что на 7% больше, чем в апреле. Туристы здесь чаще всего предпочитают отели 3* (44,7%), 4* (22,6%) и без звезд (17,5%).

Статистика Travelline также говорит о стабилизации спроса на Краснодарский край в целом. Если в марте-апреле регион показывал снижение, то за последние две недели мая средний рост составил 3-5%. По отелям 4-5* рост бронирований достигает 16%, 3* - 9%, а без звезд падение по сравнению с прошлым годом превышает 10%.

Краснодарский край РСТ Анапа
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