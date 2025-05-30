Бронирование туров по России у туроператоров снизилось на 10-15% из-за Анапы

В АТОР отметили, что в 2020 году из-за коронавируса было еще хуже

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Объем бронирований туров по России у туроператоров к началу летнего сезона на 10-15% ниже, чем год назад, из-за закрытых пляжей Анапы, доля которой во внутреннем туризме очень велика, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"В целом, если мы берем все российские направления и суммируем вместе с "падающей" Анапой, то получаем где-то минус 10-15% к началу лета. Это достаточно грустная ситуация для всех участников рынка. К сожалению, доля Анапы в Краснодарском крае, да и во внутреннем туризме в целом чрезвычайно велика. Летом она составляла примерно 30-35% по региону, и на нее приходилось где-то 10% всего внутреннего турпотока по России. Но в 2020 году из-за коронавируса было хуже, так что мы не теряем оптимизма", - рассказал он.

Как отметил Ромашкин, прогнозы по открытию пляжной Анапы для российских туристов неутешительные, это отражается на летних бронированиях.

"Текущая загрузка Анапы на начало июня - минус 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А дальше еще хуже - минус 60%-65%. И если ничего не изменится, то Анапа потеряет примерно 2 млн туристов из 4,5 млн, которые она приняла в прошлом году", - подчеркнул он.

По словам эксперта, если Роспотребнадзор в июле пересмотрит свои рекомендации по Анапе, то загрузка объектов резко увеличится, потому что на направлении действует большой отложенный спрос.

"Соответственно есть возможность, даже со стартом, например, первого июля, все-таки выйти в плюс и компенсировать те потери, которые образовались у бизнеса с начала сезона", - заключил он.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.