Военные РФ подчеркнули, что наносят удары по военным объектам Киева в ответ на атаки дронов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в ответ на массированные украинские атаки беспилотниками наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В ответ на действия киевского режима Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами - исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении министерства обороны.

