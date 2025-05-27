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Военные РФ подчеркнули, что наносят удары по военным объектам Киева в ответ на атаки дронов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в ответ на массированные украинские атаки беспилотниками наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В ответ на действия киевского режима Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами - исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении министерства обороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
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