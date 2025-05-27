Минобороны РФ заявило о кратном увеличении атак ВСУ по гражданским объектам в России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Украина при поддержке ряда стран Европы предприняла провокационные шаги для срыва переговорного процесса, с 20 мая кратно увеличилось количество атак дронами и РСЗО по гражданским объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ

"По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса", - говорится в сообщении ведомства.

"С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

Военные РФ подчеркнули, что в ответ на массированные украинские атаки беспилотниками наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.