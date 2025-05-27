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Минэнерго и ГКЗ провели предварительную инвентаризацию запасов газа в России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго вместе с Госкомиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) провели предварительную инвентаризацию запасов газа России, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, выступая на конференции "Трудноизвлекаемые запасы - настоящее и будущее".

"Как раз по газу мы вместе с ГКЗ, с учетом опыта и тех инструментариев, которые есть сегодня в ГКЗ, уже сделали предварительную инвентаризацию газовых запасов. И дальше будем смотреть, какие нужны новые механизмы, скорее всего какие-то льготы НДПИ, для того чтобы нам реализовывать потенциал по добыче газа", - сказал он.

Рубцов подчеркнул, что наследие относительно легкого в добыче сеноманского газа походит к концу, в связи с чем уже сейчас необходимо думать о вовлечении в разработку низконапорного газа, газа глубоких горизонтов.

"Определять это все в контексте баланса: что у нас пойдет экспортом через СПГ, что пойдет через газопроводы, в каких направлениях. Это большая задача, которой мы сейчас намерены заниматься. Это точно не решить за один месяц, но эту работу нужно делать", - подчеркнул он.

ГКЗ Минэнерго НДПИ СПГ Антон Рубцов
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