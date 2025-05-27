Мишустин предложил привлечь бизнес для перезапуска санаторно-курортного лечения в СКФО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ближайшие три года необходимо завершить работу по перезапуску системы санаторно-курортного лечения Северного Кавказа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"По поручению президента ведется работа по перезапуску всей системы санаторно-курортного лечения Северного Кавказа. Она должна быть завершена в ближайшие три года. Это перспективная сфера и нужно активнее привлекать к этому бизнес", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что важно максимально использовать уникальные природные и климатические преимущества региона и создавать условия для разнообразного отдыха.

"Важно, чтобы гостиницы, канатные дороги, трассы и другая обеспечивающая инфраструктура соответствовали высоким стандартам. Отвечали запросам людей", - сказал Мишустин.

Он отметил, что государство оказывает существенную поддержку предпринимателям, которые строят туристические объекты.

"Недавно приняли еще одно решение - продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость для отелей и иных объектов размещения путешественников", - сказал глава правительства.

Мишустин назвал туризм сильной стороной Северного Кавказа. Почти в каждом из субъектов СКФО действует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа.

"Общий объем заявленных их резидентами капитальных вложений - порядка 200 миллиардов рублей", - сообщил глава правительства.

"Сюда приезжает всё больше гостей. И два года подряд - около 6 миллионов. Конечно, и для горнолыжного отдыха. Для инвесторов это также одно из самых интересных направлений сегодня. Они вкладываются как в действующие курорты - Эльбрус, Архыз, так и в новые", - сказал он.