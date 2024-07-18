В РФ хотят активнее привлекать частные инвестиции на реконструкцию санаториев

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В России существует нехватка средств на переоснащение и реконструкцию санаториев, в перспективе правительство страны планирует активнее привлекать для этого средства частных инвесторов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на замминистра Сергея Назарова.

"Всего в России насчитывается порядка 1,74 тысячи санаторно-курортных организаций, включая обычные санатории, санатории-профилактории, грязелечебницы и бальнеологические лечебницы. Почти 200 из них находятся на территории Северного Кавказа, включая санатории Кавминвод", - сказал он в рамках Кавказского инвестиционного форума в Грозном (КИФ).

"При этом средства на восстановление санаториев, обновление оборудования, соответствующего современному уровню, в учреждениях, которым принадлежат санатории, не предусмотрены или предусмотрены в недостаточном количестве. Для решения вопроса необходимо привлекать частные инвестиции, в том числе крупных инвесторов. Мы уже работаем в этом направлении", - продолжил Назаров.

Он отметил, что в связи с ростом спроса на санаторно-курортный отдых главной задачей на сегодняшний день является создание современных санаториев, предоставляющих уровень сервиса, соответствующий требованиям, которые предъявляет сегодня турист.

"Санаторно-курортный отдых в России на сегодняшний день занимает устойчивую нишу при выборе формата проведения отпуска как у семей с детьми, так и у молодежи. Портрет туриста существенно изменился благодаря интересу населения к санаторно-курортному отдыху как к новой культуре здорового образа жизни и профилактике заболеваний", - добавил он.

Согласно статистике, которую приводит Минэкономразвития, в 2023 году в стране было куплено на 25% больше туров в санатории, чем годом ранее. Самыми востребованными традиционно являются здравницы Кавминвод, Краснодарского края и республики Алтай.