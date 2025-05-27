Поиск

"Газпром" выставил на открытые торги деловой центр в Новой Москве

Начальная цена - 12,2 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" вместе с дочерними ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО "Газпром межрегионгаз Москва", ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпромтранс" продает на открытых торгах деловой центр в поселке Газопровод в Новомосковском административном округе Москвы, дом 101, сообщила компания.

Комплекс включает 31 объект недвижимого имущества, общая площадь нежилых помещений - 95 057,3 кв. м. В том числе продаются три земельных участка общей площадью 79 142 кв. м и 3 565 позиций движимого имущества.

Имущество делового центра реализуется на открытом аукционе единым лотом на повышение начальной цены на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.

Дата проведения торгов - 23 июня, заявки принимаются до 19 июня.

Начальная цена: 10,34 млрд рублей, с НДС - 12,2 млрд рублей, шаг повышения цены: 122 млн рублей. Задаток - 500 млн рублей.

Газпром Газпром межрегионгаз Москва Новая Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о запрете скрытых номеров и праве жаловаться на коллекторов

МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников

МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников

Структура "Т-Технологий" и "Интерроса" получила 9,95% "Яндекса"

В I чтении принят проект о приостановке следователями подозрительных денежных операций до 10 дней

В I чтении принят проект о приостановке следователями подозрительных денежных операций до 10 дней

Балтфлот начал крупные учения с участием более 20 кораблей и 3 тыс. военных

Законопроект о лишении дропперов свободы на срок до 6 лет принят в I чтении

Принят закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками

Принят закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками

Закон об особенностях продажи БАДов в РФ принят Госдумой

Шойгу сообщил, что Путин посетит Китай в сентябре

Госдума приняла закон о легализации гостевых домов

Госдума приняла закон о легализации гостевых домов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });