"Газпром" выставил на открытые торги деловой центр в Новой Москве

Начальная цена - 12,2 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" вместе с дочерними ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО "Газпром межрегионгаз Москва", ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпромтранс" продает на открытых торгах деловой центр в поселке Газопровод в Новомосковском административном округе Москвы, дом 101, сообщила компания.

Комплекс включает 31 объект недвижимого имущества, общая площадь нежилых помещений - 95 057,3 кв. м. В том числе продаются три земельных участка общей площадью 79 142 кв. м и 3 565 позиций движимого имущества.

Имущество делового центра реализуется на открытом аукционе единым лотом на повышение начальной цены на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.

Дата проведения торгов - 23 июня, заявки принимаются до 19 июня.

Начальная цена: 10,34 млрд рублей, с НДС - 12,2 млрд рублей, шаг повышения цены: 122 млн рублей. Задаток - 500 млн рублей.