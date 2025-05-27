В СКФО резиденты туристических ОЭЗ реализуют проекты на 190 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Северо-Кавказском федеральном округе резиденты шести туристических особых экономических зон (ОЭЗ)реализуют проекты на 190 млрд рублей, сообщил вице-премьер Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме.

"В туризме реализовать потенциал помогает механизм ОЭЗ. В СКФО шесть туристско-рекреационных зон. Многое сделано по развитию "Эльбруса", "Архыза", состоялось техническое открытие "Мамисона"", - сказал он.

По его словам, ряд проектов, в частности, курорт "Ведучи" в Чеченской республике, находится в стадии развития. Также этим летом начинается строительство инфраструктуры нового морского курорта - Каспийского прибрежного кластера в Дагестане.

"Общее количество резидентов ОЭЗ на сегодня - 83 с объемом заявленных инвестиций 190 млрд рублей. И только за прошлый год в ОЭЗ заключены соглашения с 26 резидентами", - пояснил Новак.

Он добавил, что в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" продолжится работа по созданию доступных и комфортных средств размещения, включая модульные гостиницы.

Новак подчеркнул, что для развития некапитальной туристической инфраструктуры субъектам СКФО предоставлена единая субсидия, которую можно направить на благоустройство центров городов, обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, приобретение снаряжения и создание некапитальной причальной инфраструктуры.