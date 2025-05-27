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Кремль считает серьезной эскалацией отмену ограничений на дальность вооружений для Украины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "серьезной эскалацией" решение европейцев отменить ограничения на дальность действия вооружений для Украины в случае, если сообщения об этом соответствуют действительности.

"Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная", - сказал он.

Песков отметил, что пока нет понимания, соответствует ли заявление о снятии этих ограничений действительности.

"Вчера (канцлер Германии Фридрих - ИФ) Мерц заявил, что решение принято. Он, правда, не говорил про американцев, он говорил про европейцев плюс Британия. Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня или вчера поздно вечером Мерц все-таки настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение было принято", - сказал он.

Если все же решение принято, подчеркнул еще раз Песков, это серьезная эскалация, которая "самым серьезным образом противоречит, наверное, тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются".

Он отметил, что в любом европейском оружии есть запчасти американского производства. "По правилам ВТС любая страна должна давать разрешение на использование французской ракеты, в которой воткнута американская микросхема. Так устроена система", - сказал Песков.

Журналисты уточнили у Песков, не получается ли в этом случае так, что американцы не могут "не быть в курсе", если такое решение действительно принято европейцами.

"Ну, в целом, да, конечно", - сказал Песков.

Его спросили, почему, на его взгляд, сейчас "активизируется информационное давление" со стороны Европы.

"Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию. Они по-прежнему грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться к озабоченностям. Это, наверное, самая большая утопия, которой можно придаваться на европейском континенте", - сказал Песков.

Тем, что они делают, европейцы "никак не способствуют" мирным усилиям.

Дмитрий Песков Украина Германия Фридрих Мерц Европа
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