Северный Кавказ получит почти 250 млрд рублей на нацпроекты в 2025-2027 гг.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) в 2025-2027 годах получит почти 250 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Кавказского инвестиционного форума.

"Северному Кавказу в рамках 12 нацпроектов предусмотрено 7,7% от всех межбюджетных трансфертов – это почти 250 млрд рублей, что соответствует доле его населения от населения РФ в целом (7%)", - сказал Новак.

По его словам, одной из ключевых задач нацпроектов является повышение инфраструктурной обеспеченности регионов округа.

Так, в 2025-2027 годах на Северном Кавказе планируется построить около 500 объектов, включая школы и детские сады, больницы, объекты культуры и спорта, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Новак отметил, что для решения социальных задач нужны инвестиции в регион, и прежде всего частные, поскольку без них нет развития экономики и роста налогового потенциала.

"Президент поставил задачу обеспечить рост инвестиций на 60% к 2030 году. (...) Мы понимаем, что эти показатели на Северном Кавказе будут значительно превышены, поэтому мы ставим перед собой более амбициозные задачи", - подчеркнул Новак.

Он также добавил, что в ближайшие годы институт развития "Кавказ.РФ" должен трансформироваться в "инвестиционный хаб" и стать "единым окном для взаимодействия с деловым сообществом Северного Кавказа".