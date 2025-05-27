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Мишустин считает необходимым расширить транспортные возможности СКФО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нужно расширять транспортные возможности Северо-Кавказского федерального округа. Он сказал это на на заседании правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа.

"Необходимо активнее вовлекать компании также в развитие транспортно- логистических возможностей округа, обеспечивать большую связанность его регионов для надежной доставки грузов, комфортных и безопасных поездок людей", - сказал он и поручил проработать вопрос интенсификации железнодорожного движения в округе.

Мишустин обратился к главе Минтранса Роману Старовойту и поручил ему вместе с Минфином, Минэкономразвития, РЖД и руководством кавказских регионов "проработать вопрос об организации железнодорожного сообщения по ряду направлений и о восстановлении соответствующей инфраструктуры".

"Но сразу же скажу: думайте об источниках финансирования. Постоянно об этом надо думать", - отметил премьер.

Минэкономразвития РЖД Минфин Минтранс СКФО Михаил Мишустин Роман Старовойт
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