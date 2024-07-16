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Мишустин поручил проработать идеи по улучшению железнодорожной сети в СКФО

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию Северного Кавказа поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Министерства транспорта, экономического развития и финансов и Министерство строительства совместно с регионами и компанией РЖД прошу подготовить предложения по улучшению железнодорожной сети, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов - конечно, нужны ресурсы", - сказал Мишустин.

На совещании подробно обсуждались вопросы развития транспортной системы округа - она нуждается в существенном обновлении. Премьер добавил, что интерес к путешествиям по Кавказу растет, увеличивается пассажиропоток.

"Необходимо повысить связанность этих территорий, поездки должны стать удобнее как для жителей, так и для гостей округа - их становится все больше и больше", - заявил Мишустин.

Михаил Мишустин РЖД СКФО Северный Кавказ Минтранс
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