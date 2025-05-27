ВС уточнил, когда гражданин-банкрот не вправе списать долги по взятым одновременно кредитам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Одновременное обращение в несколько банков для выбора условий кредита не свидетельствует о недобросовестном поведении заемщика, но свидетельством обратного может стать оформление сразу нескольких займов без уведомления кредиторов, решил Верховный суд России, подтвердив правомерность отказа в списании кредитных долгов гражданину в деле о банкротстве.

Такой вывод содержится в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС по итогам рассмотрения спора в рамках дела о банкротстве Павла Росса. В сентябре 2022 года он за неделю взял 9 кредитов, общий размер обязательств составил 7,5 млн рублей, свидетельствуют материалы дела. Позднее он объяснял в судах, что деньги ему понадобились для "развития бизнеса", связанного с продажей продукции ООО "Тяньши" (БАД, косметика и т.д.).

Сначала Росс, работавший на заводе и имевший зарплату в 133 тысячи рублей, платил по кредитам. Но с января 2023 года не смог это делать, поскольку остался без работы из-за сокращения сотрудников на заводе.

Бизнес тоже не принес положительного результата. "Денежные средства, полученные по кредитным обязательствам, были направлены на развитие бизнеса, товар реализовать не удалось", - приводятся пояснения должника в материалах дела.

В результате в июне 2023 года Росс инициировал дело о собственном банкротстве. Однако при его завершении два кредитора - банки ВТБ и АО "Россельхозбанк" выступили против освобождения Росса от оставшихся долгов по кредитам. Они настаивали, что заемщик вел себя недобросовестно - оформлял кредиты одномоментно и сведения о новых обязательствах в бюро кредитных историй отсутствовали.

Арбитражный суд Алтайского края согласился с доводами банков, приняв во внимание, что Росс при оформлении кредитов самостоятельно не сообщал о получении займов в других банках. Суд счел, что это свидетельствует о намеренном создании ситуации, при которой у банков отсутствовала возможность проверить наличие у Росса иных обязательств. Такое поведение, решил суд, "само по себе неприемлемо для получения привилегий посредством банкротства и является обстоятельством, препятствующим освобождению гражданина от обязательств".

Апелляция с этим не согласилась и освободила банкрота от долгов. Она сочла, что должник не совершал умышленных противоправных действий в отношении своих кредиторов. Но кассация это определение отменила и, согласившись с выводами суда первой инстанции, отказала Россу в списании кредитных обязательств.

После этого Росс обратился с жалобой в Верховный суд, но судебная коллегия по экономическим спорам подтвердила правомерность отказа в списании долгов.

По ее мнению, одновременное обращение потенциального заемщика в разные банки для выбора оптимальных условий еще не свидетельствует о недобросовестном поведении должника. Но при оформлении нескольких кредитов заемщик должен информировать об этом банки.

"При одновременном обращении за получением кредита в несколько банков стандартным поведением добросовестного потенциального заемщика будет являться указание соответствующей информации о получении им заемных средств в иных кредитных учреждениях, поскольку иное лишает кредиторов возможности объективно оценить риски и возможности заемщика исполнить обязательства", - говорится в опубликованном определении.

Однако Росс такой информации банкам не сообщал, в бюро кредитной истории она тоже еще отсутствовала. "Следовательно, действия Росса П.П. обоснованно квалифицированы судами первой инстанции и округа как умышленное сокрытие от банков информации о долговой нагрузке, невозможность обслуживания которой и повлекло банкротство должника", - сочла СКЭС ВС.

Также коллегия ВС обратила внимание на то, что Росс направил потребительские кредиты "на развитие бизнеса". Это, по ее мнению, "также не соответствует поведению добросовестного заемщика". "Сокрытие от банков информации о реальной цели получения кредитных средств также лишило кредиторов возможности объективно оценить риски при их выдаче и предостеречь от сомнительных финансовых вложений предоставляемых денежных средств", - говорится в определении.