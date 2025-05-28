Аэропорты Ярославля, Костромы, Иваново и Владимира временно закрыты

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Временно ограничена работа по приему и выпуску воздушных судов в аэрогаванях Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (Семязино; код ИКАО: UUBL), Иваново (Южный; UUBI), Кострома (Сокеркино; UUBA), Ярославль (Туношна; UUDL)", - говорится в сообщении.