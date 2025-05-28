Более 10 украинских БПЛА подавлены средствами РЭБ в Смоленской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Починковском округе Смоленской области подавили средствами радиоэлектронной борьбы 11 беспилотников, никто не пострадал, сообщил глава региона Василий Анохин в среду.

"Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы", - написал губернатор в своем телеграм-канале.