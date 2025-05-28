Поиск

В результате атаки дронов на Брянск повреждены окна в многоквартирном доме

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Окна многоквартирного жилого дома в Фокинском районе Брянска и шесть автомобилей были повреждены в результате атаки дронов на город, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Совершена очередная массированная атака с помощью БпЛА по территории нашего региона. При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Александр Богомаз Брянск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 10

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая снизилась на 12%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая снизилась на 12%

Средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

Что произошло за день: вторник, 27 мая

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Банк России отметил снижение ВВП в I квартале с исключением сезонности на фоне высокой базы

РНПК фиксирует рост выплат в сегментах традиционно низкой убыточности

Кремль предостерег Европу от попыток создать неопределенность для России с безопасностью

Каждый 11-й россиянин терял деньги из-за телефонных мошенников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });