В результате атаки дронов на Брянск повреждены окна в многоквартирном доме

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Окна многоквартирного жилого дома в Фокинском районе Брянска и шесть автомобилей были повреждены в результате атаки дронов на город, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Совершена очередная массированная атака с помощью БпЛА по территории нашего региона. При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.