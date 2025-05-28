После атаки БПЛА на Брянск повреждены еще два многоквартирных дома

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Еще два жилых дома были повреждены в Фокинском районе Брянска в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее ночью Богомаз сообщал, что в результате атаки БПЛА были повреждены окна в многоквартирном доме.