После атаки БПЛА в Зеленограде, предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после отражения атаки беспилотников в Зеленограде, предварительно, никто не пострадал, серьезных повреждений не зафиксировано.

"В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб, добавил он.

Ранее столичный мэр сообщал об уничтожении 33 беспилотников, летевших на Москву, где они были сбиты, не уточнялось.