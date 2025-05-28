Ночью средства ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА в Калужской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - За ночь средствами ПВО были нейтрализованы 15 беспилотников на территории Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Силами ПВО ночью 28 мая на территории региона были уничтожены 15 БПЛА. Они были уничтожены на территории Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Тарусского районов и на окраине города Обнинска", - говорится в сообщении губернатора, размещенном в его телеграм-канале.