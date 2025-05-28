Минобороны заявило, что с вечера вторника нейтрализовано 296 украинских беспилотников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 21:00 вторника до 7:00 среды (по московскому времени) уничтожено и перехвачено 296 украинских дронов над 13 регионами.

Как сообщило Минобороны, беспилотники нейтрализованы над территориями московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.