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Минобороны заявило, что с вечера вторника нейтрализовано 296 украинских беспилотников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 21:00 вторника до 7:00 среды (по московскому времени) уничтожено и перехвачено 296 украинских дронов над 13 регионами.

Как сообщило Минобороны, беспилотники нейтрализованы над территориями московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Минобороны
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