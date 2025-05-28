Власти сообщили об уничтожении 83 украинских дронов над Брянской областью

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке на регион свыше 80 украинских БПЛА.

"Всего со вчерашнего вечера и в течение ночи силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате с 21:00 вторника до 7:00 среды 296 украинских дронов над 13 регионами РФ, включая Брянскую область.