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Голикова заявила, что вредные привычки в семьях встречаются на 21% реже, чем у одиночек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - У взрослых, проживающих в семьях, физическая активность на 15% выше по сравнению с одинокими взрослыми; уровень распространения вредных привычек в семьях ниже на 21%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

"По данным международных исследований, в семьях доля лиц, занимающихся физической активностью, на 15% выше, чем у лиц, не имеющих семью. Уровень распространения вредных привычек в семьях также ниже - на 21%, а дебют развития хронических заболеваний наблюдается на 5-6 лет позже, чем у одиноких лиц", - сказала вице-премьер.

В России, по данным переписи, 24,5 млн семей; 2,7 млн семей - многодетные, сообщила Голикова.

"У нас у всех должна быть семья, а лучше - большая, многодетная. И это наш абсолютный приоритет, мы должны сохранять наших людей", - добавила Голикова.

Татьяна Голикова
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