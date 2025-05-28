РЖД открыли движение на новом перегоне в Приамурье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" (РЖД) открыли движение на новом перегоне Штурм - Муртыгит в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (филиал РЖД) в среду.

Перегон был образован после завершения строительства двухпутной вставки Штурм - Мохортов и соединения с ранее построенным в 2024 году участком до станции Муртыгит.

Общая протяженность объединенного перегона, после закрытия разъезда Мохортов, составила 23 км.

"Новый объединенный перегон расположен на линии в южном направлении от Тынды, которая соединяет БАМ и Транссиб. Завершение модернизации повысит ее провозную способность и поможет нарастить грузовые перевозки", - отмечается в сообщении.