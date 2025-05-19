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РЖД открыли двухпутное движение на участке БАМа Кун - Хумма в Хабаровском крае

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" (РЖД) открыли движение по второму пути на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Кун - Хумма в Хабаровском крае по направлению к портам Ванино и Советская Гавань на побережье Татарского пролива, сообщается в телеграм-канале РЖД.

В ходе строительства было уложено около 13 км пути, 9 стрелочных переводов, более 100 км линий различных коммуникаций.

Уточняется, что скорость движения поездов на участке после его модернизации повысится с 40 до 60 км/ч, это позволит увеличить провозную способность линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино.

РЖД БАМ Хабаровский край
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