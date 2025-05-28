Келлог считает, что Трамп говорит об ухудшении личных отношений с Путиным

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что Дональд Трамп подразумевает ухудшение личных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, когда говорит об "игре с огнем".

"Я думаю, говоря "играет с огнем", он (Трамп - ИФ) говорил о его личных отношениях (с Путиным - ИФ)", - заявил Келлог в интервью Fox News.

По его словам, президент США действительно ценит личные отношения. И Келлог отметил, что понимает, почему.

"Не стоит портить отношения с президентом Трампом. (...) Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить отношения", - заявил спецпосланник.

Во вторник президент США заявил, что если бы не он, то России пришлось бы столкнуться с очень крупными проблемами.

"Чего не понимает президент РФ Владимир Путин, так это то, что если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Путин "играет с огнем".