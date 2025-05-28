В РФ разрабатывают клеточные продукты для лечения мужского бесплодия, ран и ожогов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В России разрабатывается биомедицинский клеточный продукт для лечения мужского бесплодия; планируется, что возможность его применения появится с конца 2025 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что же мы планируем увидеть в ближайшее время и на что мы надеемся: первое, это биомедицинский клеточный продукт для лечения мужского бесплодия. В современных демографических условиях восстановление репродуктивной функции имеет определяющее значение", - сказала Голикова в среду на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Вице-премьер выразила надежду, что "после завершения клинических исследований с конца 2025 года появится возможность применять этот препарат".

Помимо этого, разрабатывается биомедицинский клеточный продукт для лечения ран и ожогов. Ежегодно с такими поражениями в медицинские организации обращается свыше 200 тыс. человек. Этот продукт важен и в условиях проведения специальной военной операции (СВО). "Надеемся увидеть данный продукт в ближайшее время после завершения всех исследований", - отметила Голикова.

Кроме того, создаются продукты тканевой инженерии для регенеративной медицины, включая восстановление хрящевой ткани крупных суставов. Такие продукты уже включены в клинические рекомендации и могут использоваться медицинскими организациями страны.

"Они малотравматичны для пациента, не требуют длительной реабилитации, а значит, заменяют эндопротезирование. Потенциально они показаны более 1,5 млн наших граждан. А это движение, активный образ жизни, высокое качество жизни и тот же самый здоровый образ жизни", - добавила вице-премьер.

В начале 2026 году ожидаются препараты для восстановления хрящей и для лечения поражений головного и спинного мозга, клинические исследования по которым проходят в настоящее время в рамках национального проекта, сообщила Голикова.

Кроме того, в начале следующего года ожидается регистрация первого российского прибора для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств.

"Что мы с вами ожидаем от медицины здорового долголетия: в этом и начале следующего года в медицинскую практику будут внедрены биомедицинские клеточные продукты и продукты тканевой инженерии, регенеративной биомедицины, нейротехнологии. Это то направление, которое является приоритетным для этого нацпроекта ("Новые технологии сбережения здоровья" - ИФ). В первую очередь, эти разработки и продукты направлены на восстановление утраченных функций или тканей", - отметила Голикова.