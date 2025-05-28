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Мишустин пообещал стимулировать спрос на разработки в станкостроении для поддержки отрасли

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство реализует ряд мер, направленных на развитие станкоинструментальной отрасли и робототехники, в комплексе они должны помочь России постепенно нарастить собственные компетенции в этой сфере, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече со студентами технических вузов.

"Действительно, за несколько десятков лет мы потеряли свои позиции, которые были когда-то очень сильными в области станкостроения, в области целого ряда, в том числе, и технологических, современных на то время систем гибкого автоматизированного производства. Сегодня идет активное восстановление, и специальные инструменты (...) они созданы", - сказал он, что на текущий момент доля отечественной станкоинструментальной продукции на внутреннем рынке уже достигла 30%.

В числе действующих мер поддержки отрасли Мишустин перечислил инструменты Фонда развития промышленности, промышленную ипотеку, льготные кредиты разного уровня, программы стимулирования научно-исследовательских и конструкторских разработок (НИОКР), скидки на опытные партии, обеспечивающие стимулирование спроса на новое оборудование.

"Этот комплекс мер даст, конечно, свои результаты. И на сегодняшний день соответствующий национальный проект - производство средств производства. Это в том числе такой флагман (...) развития, в том числе станкоинструментальной отрасли. Заложены туда достаточно большие средства. У нас примерно свыше 300 миллиардов рублей в целом заложено на развитие станкостроения", - рассказал он.

Комментируя тему стимулирования спроса в ответ на вопрос одного из студентов, как можно обеспечить конкурентоспособность российских разработок, глава правительства отметил: "Понятно, что тяжело сразу конкурировать, как ты правильно сказал, с ведущими компаниями - западными неважно, не западными, - в этой области, но (стимулируется спрос - ИФ) чтобы потихоньку наращивать свои компетенции".

"Параллельно с этим мы развиваем научную базу", - подчеркнул премьер-министр. В качестве примера он привел МГТУ "СТАНКИН" и недавно назначенного и.о. ректора этого университета Бориса Падалкина.

"Там много, что нужно делать: нужно делать новый центр компетенций, нужно, без сомнения, создавать спрос на эти технологии, чтобы соответственно, этот спрос рождал предложение на очень высоком технологическом уровне", - отметил Мишустин.

Премьер-министр также обратил внимание главы Минпромторга Антона Алиханова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова на необходимость стимулировать участие молодых инженеров в существующих программах поддержки начинающих предпринимателей в сфере станкостроения. В числе таких программ - "Студенческий стартап" с размером гранта до 1 млн рублей и "Старт станкостроения", которая позволяет получать до 5 млн рублей на научные исследования.

Минпромторг Михаил Мишустин Антон Алиханов МГТУ "СТАНКИН" Валерий Фальков Борис Падалкин ФРП
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