РФ и Иран будут наращивать взаимодействие и в сфере ВТС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что Иран в скором времени ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Документ закладывает прочный фундамент для дальнейшего качественного наращивания нашего взаимодействия в двусторонних делах, включая военно-техническое сотрудничество. Рассчитываем на скорую ратификацию договора с иранской стороны", - сказал Шойгу на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадианом.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации документа 21 апреля.

"Двусторонние отношения активно развиваются по всем направлениям в русле ориентиров, заданных руководством двух стран", - отметил Шойгу.

Он также заявил о высоком уровне российско-иранского политического диалога.