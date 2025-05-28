Медведев сообщил, что в воинские части с начала года прибыли 175 тыс. военных

В добровольческие подразделения за этот период приняты более 14 тыс. человек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - С начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, а добровольцев - более 14 тысяч, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить об итогах, которые мы в настоящий момент имеем", - сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

Он отметил, что в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек.

"В середине мая президент оценил настрой наших граждан, патриотический настрой тех, кто готов защищать нашу родину, отметив, что у нас добровольно приходят по 50-60 тысяч человек в месяц", - сказал Медведев.

В то же время, отметил он, у противника ситуация выглядит принципиально иначе.

"В общем, это показывает реальное положение дел", - сказал Медведев, добавив, что необходимо закрепить эти тенденции, дальше работать над комплектованием Вооруженных сил по контракту.