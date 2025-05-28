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Москва готова к обсуждению с Киевом пакетного соглашения по прекращению огня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация готова начать содержательное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения с Киевом по будущему прекращению огня, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Интерфакс" публикует текст заявления Мединского для СМИ.

"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Р. Умеров по поводу Меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся.

Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот.

Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня.

Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату - в ближайшие дни - лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней".

Владимир Мединский
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