Экс-ректор казанского университета Гафуров осужден на 22 года за подготовку убийства

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы в среду признал бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова виновным в подстрекательстве и подготовке убийства. Ильшат Гафуров

"Приговором суда Гафурову Ильшату Рафкатовичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе суда.

Судом также частично удовлетворены гражданские иски трех потерпевших на общую сумму 60 млн рублей.

Кроме того, суд оставил под арестом изъятые ранее в ходе обыска у Гафурова деньги в размере около 4,5 млн рублей, более 70 тыс. евро, а также доллары и фунты стерлингов на общую сумму по курсу 2022 года более 80 тыс. рублей. Также до исполнения приговора в части гражданского иска, под арестом остались и банковские счета бывшего ректора.

Гафуров признан виновным в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч. 4 ст. 33, ч.1 ст.30 - ч.2 ст.105 УК РФ), а также в подстрекательстве к убийству, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.4. ст.33 - ч.2 ст.105 УК РФ).

Как считало следствие, Гафуров причастен к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году, который являясь также депутатом местного горсовета, публично критиковал экс-ректора.

Свою вину Гафуров в ходе следствия не признавал.

