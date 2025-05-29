В Ставрополе в результате взрыва погибли два человека

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Ставрополе произошел взрыв во дворе многоэтажного дома на улице Чехова, погибли два человека, по факту возбуждено уголовное дело.

"ЧП рядом с жилым домом по ул. Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте", - сообщил мэр города Иван Ульянченко.

В краевом управлении СКР сообщили, что погибшие получили телесные повреждения, характерные для воздействия взрывной волны. Уголовное дело по факту расследуется по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом (п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК) и о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).

Прокуратура региона сообщила, что по факту проводится проверка, прокуроры проконтролируют расследование случившегося и ликвидацию последствий взрыва.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, мужчины сидели возле дома, у одного из них была граната, которая впоследствии взорвалась. У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.