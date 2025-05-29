Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес семьи Мединского

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские следователи в рамках уголовного дела будут устанавливать личности тех, кто высказывал угрозы в адрес семьи помощника президента России Владимира Мединского, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

"В связи с появившейся информацией о том, что семье помощника президента России Владимира Ростиславовича Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело", - сказала она.

Главное следственное управление СК вместе с оперативными службами примут меры по установлению причастных, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Помощник президента Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае прямых переговорах с Украиной.