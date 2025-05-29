Поиск

Песков назвал вопиющей ситуацией угрозы семье Мединского

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Угрозы семье главы российской переговорной команды по украинскому урегулированию Владимира Мединского являются вопиющей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииБастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес семьи МединскогоБастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес семьи МединскогоЧитать подробнее

"Это, безусловно, совершенно вопиющая ситуация", - сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля заметил, что "угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье".

"Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, а мы знаем, что Следственный комитет уже занят этим вопросом, определили, откуда исходят эти угрозы. Если источником этих угроз является Украина, киевский режим, то ситуация более чем вопиющая", - сказал Песков.


Дмитрий Песков Владимир Мединский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

В Анапе отказались от сбора туристического налога до конца 2025 года

Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Глава Минцифры заявил о сверхконкурентном преимуществе РФ в кибербезопасности

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Минцифры выработает единую политику по VPN-сервисам в России

Во Владивостоке удалось нормализовать ситуацию с китайскими туристическими автобусами

Во Владивостоке удалось нормализовать ситуацию с китайскими туристическими автобусами
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });