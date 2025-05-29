Песков назвал вопиющей ситуацией угрозы семье Мединского
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Угрозы семье главы российской переговорной команды по украинскому урегулированию Владимира Мединского являются вопиющей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Это, безусловно, совершенно вопиющая ситуация", - сказал он журналистам.
При этом представитель Кремля заметил, что "угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье".
"Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, а мы знаем, что Следственный комитет уже занят этим вопросом, определили, откуда исходят эти угрозы. Если источником этих угроз является Украина, киевский режим, то ситуация более чем вопиющая", - сказал Песков.