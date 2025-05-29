Житель ЛНР арестован по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики по подозрению в передаче украинской разведке данных о дислокации российских войск, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1998 года рождения, действовавшего в интересах спецслужб Украины", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, житель Кременского района ЛНР "инициативно собирал и передавал посредством мессенджера Telegram представителю украинской разведки данные о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории ЛНР".

"Подозреваемый задержан, в его отношении следственным отделом УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в ЦОС.