Шойгу высказался за консультации по безопасности РФ, Никарагуа, Боливии, Венесуэлы и Кубы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пятисторонние консультации по безопасности России, Никарагуа, Боливии, Венесуэлы и Кубы необходимо возобновить, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Помимо двусторонних переговоров нацелены на возобновление практики проведения пятисторонних консультаций в формате Россия-Никарагуа-Боливия-Венесуэла-Куба", - сказал Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он назвал Венесуэлу одним из ключевых союзников и стратегических партнёров России в Латинской Америке и мире в целом. Отношения двух стран, по словам Шойгу, с каждым годом расширяются и насыщаются новыми взаимовыгодными проектами.

Интенсивно развивается двусторонний политический диалог на высшем и высоком уровнях, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он напомнил, что 6-9 мая для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Россию посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Настроены на реализацию достигнутых договорённостей. Со своей стороны подтверждаем заинтересованность в организации диалога по линии советов безопасности", - добавил Шойгу.