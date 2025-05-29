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Шойгу сообщил о примерно 24 тыс. санкций в отношении России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в отношении России введено порядка 24 тыс. санкций, при этом Всемирная торговая организация (ВТО) не помогает рынку.

"Наша страна почти 20 лет с 1993 по 2012 год вела переговоры по вступлению в ВТО. Мы вступили в ВТО. Но сегодня против нашей страны введены 24 тысячи санкций. И никому никакая ВТО не помогла. Она не защищает наши рынки" - сказал Шойгу на встрече высоких представителей стран СНГ, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, несмотря на западные санкции, валовый внутренний продукт в странах СНГ в 2024 году вырос на 4,4%, опередив не только европейские, но и мировые показатели.

"Существенно расширилась взаимная торговля, рост товарооборота России с государствами СНГ составил в прошлом году 7,1%", - заявил секретарь СБ РФ.

Шойгу также сообщил, что Международный уголовный суд представляет определенные стандарты, однако они работают только в отношении России.

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"Если это касается России, то все решения надо выполнять. Если это касается, в частности, Израиля, то уже Соединенные Штаты против всего этого Международного суда, вводят санкции ", - заявил он.

Секретарь Совбеза РФ сообщил, что странам СНГ необходимо развивать защиту от внешнего воздействия, финансо-экономические механизмы, расширять торговлю и инвестировать в передовые технологии.

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, под председательством Шойгу проходит в Москве 27-29 мая на площадке Национального центра "Россия". Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года.

Сергей Шойгу
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