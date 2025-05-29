Шойгу заявил, что у РФ есть чем ответить на снятие ограничений по дальности оружия ВСУ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - У России есть чем ответить на снятие Западом ограничений для ВСУ на применение дальнобойного оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"А то, что касается нашей реакции на этот момент, я могу сказать, что, поверьте, нам есть что снимать. Не буду продолжать, но нам есть что снимать в ответ на действие. Вот объяснение", - сказал Шойгу журналистам в четверг, отвечая на вопрос, какую реакцию должны ожидать европейские лидеры со стороны России.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что теперь у Киева нет ограничений по дальности применения вооружений, которые передает Берлин. По словам Мерца, помимо ФРГ, США, Британия и Франция также более не ограничивают дальность использования их оружия Украиной.

Во вторник немецкий канцлер уточнил, что Берлин, Вашингтон, Лондон и Париж сняли ограничения на дальность применения Киевом передаваемого оружия не сейчас, а несколько месяцев назад.