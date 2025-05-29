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В Банке России отметили рост корпоративного кредитования с начала года на 1,2%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рост корпоративного кредитования за пять месяцев 2025 года составил около 1,2%, кредитного сжатия не происходит, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на VII съезде Ассоциации банков России.

"Хотя кредитование и замедляется во всех сегментах, все-таки речи о кредитном сжатии на сегодняшний день не идет. Рост, с нашей точки зрения, стал более умеренным, и в целом он соответствует нашему среднесрочному прогнозу", - сказала Полякова.

"Относительно корпоративного кредитования - кредиты замедлились. За четыре месяца текущего года они выросли где-то приблизительно на 1%. Здесь данные даны за 4 месяца - 0,8%. Но мы уже смотрим на май месяц, и этот показатель находится где-то на отметке 1,2%", - добавила она.

По ее словам, в розничном сегменте тоже происходит ожидаемое замедление.

"В потребительском кредитовании портфель сократился, и этот сегмент, с нашей точки зрения, продолжит замедляться, и по году мы ожидаем где-то околонулевую динамику", - сказала зампред ЦБ.

Ольга Полякова Банк России ЦБ РФ
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